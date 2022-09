Queen zurückgezogen: Muss sich Charles bereit für den Thron machen?

Edward VIII. sei 1936 "faktisch gezwungen gewesen abzudanken, weil er eine Amerikanerin - Wallis Simpson - heiraten wollte, die zweifach geschieden war, und zu der Zeit war das für die Gesellschaft und die Regierung inakzeptabel", ruft der Rechtsprofessor vom University College London und Herausgeber des Buches "The Role of Monarchy in Modern Democracy" im APA-Gespräch in Erinnerung. "Und ich glaube, in den Augen der königlichen Familie war das Verhalten Edwards VIII. egoistisch." Elizabeth II. habe als Monarchin stets "ungemein gewissenhaft" all ihre Pflichten erfüllt. Im Laufe der vergangenen Jahre sei die Königin schrittweise bei immer weniger öffentlichen Anlässen zu sehen gewesen und unternehme auch keine Fernreisen mehr.

Was, wenn Queen zu krank wird?

Eigene gesetzliche Bestimmungen - die sogenannten Regency Acts - regeln, was zu tun ist, falls die Queen aus gesundheitlichen Gründen irgendwann nicht mehr in der Lage sein sollte, ihren königlichen Verpflichtungen nachzukommen. "Dann wird ein Regent eingesetzt, der an ihrer Stelle regiert. Und dieser Regent wäre Prinz Charles als Thronfolger." So etwas sei in der britischen Geschichte auch schon vorgekommen - zuletzt im Jahr 1811.

Fakt ist, die König zieht sich aktuell immer mehr zurück. Zuletzt wurde etwa bekannt, dass sie die berühmten Highland-Games im schottischen Braemar in diesem Jahr verpasst. Hintergrund sind Mobilitätsprobleme. Charles soll Medienberichten zufolge bei der Veranstaltung am Samstag dabei sein.

Mobilitätsprobleme

Die Queen nimmt bei dem sportlichen Wettbewerb, zu dem auch der Baumstammweitwurf im Kilt gehört, normalerweise auf der Ehrentribüne Platz. Der Event gehört zum Standardprogramm ihres Schottland-Aufenthalts im Sommer, wenn sie traditionell von Ende Juli bis Mitte September auf Schloss Balmoral in den Highlands in der Sommerfrische weilt.