Ehe-Aus bei Gisele Bündchen und Tom Brady?: Das Model soll Anwalt engagiert haben

Ist die Ehe von Supermodel Gisele Bündchen (42) und Football-Spieler Tom Brady (45) nun nach 13 Jahren wirklich am Ende? Gerüchte darüber gibt es ja schon länger.

Doch nun soll das Model einen Scheidungsanwalt engagiert haben, zumindest will das das Magazin "People" wissen. Und Noch-Ehemann Tom Brady versuche jetzt "herauszufinden, was er tun soll", so der Insider.

Wenn es zu einer Scheidung kommt, dann geht es nicht nur ums Sorgerecht der beiden gemeinsamen Kinder Benjamin Rein (12), Vivian Lake (9), sondern auch um ein riesiges Vermögen.

Das Paar besitzt derzeit mindestens vier Immobilien: ein Haus im Yellowstone Resort in Montana, eine 3,5-Millionen-Dollar-Wohnung in New York, ein Anwesen in Costa Rica und eine 17-Millionen-Dollar-Villa in Miami.

Laut "Page Six" sei "ein epischer Streit" der Auslöser gewesen und auch Brady hätte längst einen Anwalt. "Ich glaube nicht, dass es jetzt noch ein zurück geben wird. Sie haben beide Anwälte und überlegen, was eine Trennung mit sich bringen wird, wer was bekommt und wie die Finanzen aussehen werden", so eine anonyme Quelle.

Offiziell gibt es aber noch keine Stellungname dazu.