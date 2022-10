Von "Mission Impossible"-Mitarbeiter bedroht: Tom Cruise stockt Sicherheitsteam auf

"Es ist ein bisschen Kunst, die das Leben imitiert, am Set dreht sich alles um schweren Schutz und Drohungen, und jetzt passiert dasselbe hinter den Kameras", so der Produktions-Insider. "Niemand geht ein Risiko ein."

"Tom ist es aufgrund seines Ruhms gewohnt, die meiste Zeit Sicherheitsteams um sich zu haben", stellt die Quelle fest. Aber für Christopher McQuarrie sei dies eine "ganz neue Sache."

Böse Vorwürfe gegen Cruise und Paramount

Nachrichten über den vermeintlichen Streit wurden erstmals in französischen Zeitungen veröffentlicht, nachdem der gestrichene Produktionsmitarbeiter einen Rechtsstreit gegen Cruise, Regisseur McQuarrie und Paramount Studios eingeleitet hatte. Der Mann war ursprünglich angeheuert worden, um Orte für Stunts zu erkunden, darunter eine Szene mit einem großen Zugunglück, obwohl seine Pläne in den Filmen nie umgesetzt wurden.

Seit seiner Entlassung der ehemalige Mitarbeiter Behauptungen über umstrittene Verbindungen zwischen russischen Oligarchen aufgestellt, die angeblich Cruises Filme finanzieren sollen, und sogar angedeutet, dass das FBI eine Untersuchung gegen Paramount eingeleitet hat - was vom amerikanischen Sicherheitsdienst nicht bestätigt wurde.

"Es ist alles sehr böse geworden, aber die an den Filmen Beteiligten sind zuversichtlich, dass alles in Ordnung ist, er ist nur ein wütender Ex-Mitarbeiter", so eine Quelle. "Wenn ich eines in dieser Branche gelernt habe, gibt es nicht viele Schlachten, die Tom nicht gewinnt."