Paris Hilton schildert sexuellen Missbrauch in Internat in Utah

Bereits 2020 hat Paris Hilton in der neuen Youtube Originals-Dokumentation "This Is Paris" schwere Vorw√ľrfe gegen ein Internat in Utah, wo sie als Teenager seelisch und k√∂rperlich misshandelt worden sein soll. "Jeder Tag war die H√∂lle f√ľr mich", sagte sie damals √ľber ihre Zeit in der Provo Canyon School in Utah.

Paris Hilton √ľber traumatisierende "Geb√§rmutterhalsuntersuchungen"

In einem Videointerview der New York Times, das am Dienstag ver√∂ffentlicht wurde, teilte das It-Girl weitere, verst√∂rende Details √ľber ihre Erlebnisse in dem vermeintlichen Elite-Internat. Paris Hilton behauptet darin unter anderem, Mitarbeiter der Schule h√§tten bei ihr und anderen Studentinnen gewaltsam "Geb√§rmutterhalsuntersuchungen durchgef√ľhrt."