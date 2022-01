Bittere Niederlage für Hotel-Erbin Paris Hilton

In den 2000er Jahren zählte sie zu den bekanntesten Namen weltweit - große Werbedeals, erfolgreiche Reality-Shows, eigene Produktlinien und sogar Songs in den Musik-Charts. Doch seit einiger Zeit scheinen viele Fans genug von Hotel-Erbin und "It Girl" Paris Hilton zu haben. Immer wieder versuchte sie sich mit neuen Karriereplänen wieder mehr ins Gespräch zu bringen. An die großen Erfolge von früher scheint sie dabei aber nicht so recht anknüpfen zu können. Während sich Reality-Star Kim Kardashian international vom Reality-Star zur angesehenen Unternehmerin mauserte, gelang es Hilton in den letzten Jahren nur noch hauptsächlich in Amerika auf sich aufmerksam zu machen. Nun muss die 40-Jährige einer weiteren Niederlage ins Auge blicken.

Paris Hilton: Netflix-Show abgesetzt

Nach nur einer Staffel ihrer Kochsendung "Cooking with Paris" ist schon wieder Schluss. Mit Stars und Sternchen präsentierte sich der Reality-Star in bisher sechs Folgen beim Kochen. Für den Streaming-Dienst Netflix dürfte das genug sein, weshalb nun verkündet wurde, für Hilton hat es sich ausgekocht und es wird keine weitere Staffel der Show geben.