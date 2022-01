Enthüllungsdoku: Janet Jackson über "Nippelgate", Bruder Michael und ihren Vater

Janet Jackson: "Mein Vater war sehr streng"

In der Vergangenheit gab es nur wenige Äußerungen des "Together Again"-Stars zu seiner Familie oder seiner turbulenten Vergangenheit als Teil des berühmten Jackson-Clans. In der Vorschau gesteht Janet Jackson: "Es gab Zeiten, da wusste ich nicht wo ich da hineinpasse."

Ihr Vater, Joseph Jackson, managte nicht nur ihre Brüder als Band unter dem Namen Jackson 5, sondern war auch am Anfang der Karriere seiner Tochter Janet für ihre Musik und ihren Alltag verantwortlich. "Mein Vater war sehr streng und hatte über meine Karriere sowie über mein Leben das Sagen", erinnert sich die Grammy-Preisträgerin in einem kurzen Ausschnitt zurück.

Mega-Stars ehren Janet Jackson

Für die Dokumentation versammelte sich außerdem die Crème de la Crème der Musik- und Filmbranche. Neben Janet Jackson sind in der Vorschau auch Musik-Legenden wie Mariah Carey und Missy Eliott, sowie Schauspiel-Größen wie Samuel L. Jackson und Whoopi Goldberg zu sehen. Auch die Sängerinnen Janelle Monáe, Paula Abdul und Ciara traten vor die Kamera, um sich für die Produktion ehrend über Janet Jackson zu äußern.