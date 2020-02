"Black Diamond": Janet Jackson kündigte neues Album und Tournee an

US-Popsängerin Janet Jackson (53, "When I Think Of You") hat ein neues Album und eine Tournee ab Ende Juni angekündigt. "Ich habe all eure Wünsche gehört - und jetzt von meinen Lippen an eure Ohren: Ich arbeite an einem neuen Album und gehe auf eine brandneue Welttournee in diesem Sommer", schrieb die Schwester von Superstar Michael Jackson (1958-2009) am Montag bei Instagram und Twitter.