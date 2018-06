Janet Jackson spricht über harten Kampf mit Depressionen

Vater Joe schwer krank

Der berüchtigte Vater des Jackson-Clans, Joe Jackson (89), habe nur noch wenige Tage zu leben, so Jermaine in einem Interview mit der Daily Mail. Seit Anfang der Woche habe sich dies bereits abgezeichnet. Joe habe zuvor seiner Familie untersagt, ihn an seinen letzten Tagen noch zu besuchen.

"Er ist sehr, sehr gebrechlich" erzählte Jermaine weiter und gab zu verstehen, dass die Familie nicht mit der Entscheidung des Vaters einverstanden sei, seine letzten Stunden alleine zu verbringen. "Die Familie muss an sein Bett", so Janets Bruder. Jackson-Vater Joe ist bereits seit einiger Zeit krank, gab jedoch die Anweisung, dass seine Familie ihn nicht besuchen dürfe und auch keine Einblicke in seine Krankenakten bekomme.