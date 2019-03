Lisa Marie Presley: Wie echt war ihre Ehe mit Michael Jackson?

Es war die Traumhochzeit des Jahres 1994, als der King of Pop Lisa Marie Presley, der Tochter von Elvis Presley, in der Dominikanischen Republik das Jawort gab. Zwei Jahre später wurde die Ehe von Michael Jackson und der Musikertochter geschieden. Die Scheidung rief Skeptiker auf den Plan, die ohnehin an der Echtheit der Beziehung gezweifelt hatten. Noch heute sorgt die Ehe des ungleichen Paares für Spekulationen.

War Ehe mit Lisa Marie Presley Kalkül?

Vor dem Hintergrund der neuen Skandaldokumentation "Leaving Neverland" wird die Beziehung des Ex-Paares erneut in Frage gestellt. Erst vor wenigen Tagen meldete sich eine ehemalige Angestellte zu Wort, mit der Behauptung, Jackson habe Presley nie geliebt. Er habe sie lediglich geheiratet, um an Elvis Presleys Vermögen heranzukommen.

Vier Jahre lang war Adrian McManus für den Sänger tätig. Gegenüber Mail Online behauptete die heute 56-Jährige nun, Jackson habe sich mit der Hochzeit einen Teil von Presleys Vermögen und die Rechte für dessen Songs sichern wollen. Sie habe dafür Beweise in Form von handgeschriebenen Notizen in Jacksons Anwesen gefunden.

Presley, die selbst als Sängerin und Model tätig war, als sie 1993 mit Jackson zusammenkam, habe ihr Leid getan, berichtet McManus. "Ich habe mit ihr mitgefühlt. Sie war sehr nett und ich denke, dass sie wirklich verliebt war in Michael Jackson", so die Ex-Angestellte des Musikers, die sich sicher ist: "Er wollte Presleys Erbschaft und nutzte Lisa nur aus. Aber ich denke, sie ist dahinter gekommen."

Lisa Marie Presleys Agent will sich zu den Anschuldigungen nicht äußern.

"Wir waren so innig"

Die Tochter von Elvis Presley selbst hatte nach Michael Jacksons Tod im Jahr 2009 in einem Interview gegenüber Oprah Winfrey über das Ehe-Aus erzählt: "Ich war so wütend auf ihn. Wir waren so innig und dann hat er mich plötzlich von sich weggestoßen."