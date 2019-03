Paris Jackson verteidigt ihren Vater gegen Missbrauchsvorwürfe

Die Dokumentation "Leaving Neverland" über den 2009 verstorbenen Popstar Michael Jackson schlägt hohe Wellen. Zwei mutmaßliche Opfer des Musikers werfen Jackson darin in detaillierten Beschreibungen jahrelangen sexuellen Missbrauch vor. In den USA und Großbritannien lösten die vorgebrachten Anschuldigungen eine Diskussion um das Andenken des King of Pop aus. Fans reagieren zum Teil entsetzt auf die HBO-Dokumentation, die am 6. April auch in Deutschland auf Pro Sieben (ab 20:15 Uhr) ausgestrahlt werden soll.

Paris Jackson bricht ihr Schweigen

Paris Jackson nahm nun in einem Twitter-Posting zu den Reaktionen auf die neue Doku Stellung. Die Tochter von Michael Jackson veröffentlichte eine Reihe von Tweets, in denen sie ihren Vater verteidigte.

"Im Großen und Ganzen ist es so, dass das Lebenswerk deines Vaters ruiniert und sein Name für immer beschädigt ist", hatte ein Twitter-User die 20-Jährige wissen lassen.

Paris entgegnete darauf: "Also . . . nicht Liebe und Frieden, und der Versuch beides umzusetzen, ist was letztlich zählt. Klatschpresse und Lügen sind entscheidender? Ich bete für dich."

Später konterte sie: "Sie versuchen jeden kaputt zu machen der ein gutes Herz hat und der versucht etwas zum Guten zu verändern. Aber glaubst du wirklich, dass es überhaupt möglich ist, seinen Ruf jemals zu zerstören."