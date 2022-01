Miley Cyrus: Peinlicher Unfall bei großer Silvester-Fernsehshow

Für ihre große Silvester-Show, welche sie für den amerikanischen TV-Sender NBC moderierte, rührte Sängerin Miley Cyrus im Vorfeld bereits in Talkshows und auf Social Media fleißig die Werbetrommel. Gemeinsam mit Kim Kardashians Freund Pete Davidson führte sie live im Fernsehen durch den Neujahrswechsel - und sorgte mit einem kleinen Hoppala dann auch für landesweite Schlagzeilen: Bei der Performance zu einem ihrer Songs löste sich ihr Oberteil.

Miley Cyrus: Oben ohne bei Silvestershow

Miley Cyrus fiel in der Vergangenheit öfters damit auf, dass sie auch gerne mal mehr Haut zeigte. Bereits des Öfteren zog sie für Fotoaufnahmen oder in ihren Musikvideos blank. Diesmal war es jedoch keine Absicht des Popstars. Bei ihrer großen NBC-Silvestershow "Miley's New Year's Eve Party" verabschiedete sich das Oberteil der 29-Jährigen, während sie ihren Hit-Song "Party in the U.S.A." performte.