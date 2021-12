Miley Cyrus: Eifersüchtig auf Kim Kardashian?

Sängerin Miley Cyrus und Komiker Pete Davidson traten am Donnerstag in der "Tonight Show" von Jimmy Fallon auf. Dabei gaben sie Einblicke in ihre langjährige Freundschaft. Die beiden hätten sich 2017 sogar ein gemeinsames Freundschaftstattoo stechen lassen. In einem Song scherzte der "Wrecking Ball"-Star dann über Davidsons neue Beziehung.

Miley Cyrus singt ein Lied für Pete Davidson

Erst vor wenigen Wochen machten der "Saturday Night Live"-Star und Kim Kardashian ihre Liebe öffentlich. Miley Cyrus gab während ihrem Besuch in Fallons Sendung eine Interpretation von Yvonne Fairs Song „It Should Have Been Me“ zum Besten. Dabei konnte sie sich nicht verkneifen, kleine Neckereien über die neue Partnerschaft zwischen ihrem Kumpel und dessen neuer berühmter Freundin in den Text mit einzubauen.