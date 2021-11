Nach Trennung von Kim Kardashian: Plant Kanye West jetzt einen Neustart?

Nach ihrer Trennung von Kanye "Ye" West, hat Reality-Star Kim Kardashian nun einen privaten Neustart an der Seite von Komiker Pete Davidson gewagt. Nun sieht es so aus, als ob auch ihr (Noch-)Ehemann etwas für seine Zukunft plant. Vor wenigen Tagen teilte er auf seinem Instagram-Profil noch ein überraschendes Schmuse-Foto mit Kardashian aus der Vergangenheit und erweckte den Eindruck, als würde er die von ihr eingereichte Scheidung schwer akzeptieren können. Am Montag löschte er allerdings den gesamten Inhalt seines Accounts.

Kanye West: Was hat er vor?

Aktuell ist nicht sicher, was der Rapper plant und ob er zu seinen 9,5 Millionen Followern zurückzukehren wird. Sein Instagram-Konto hatte er allerdings nicht komplett gelöscht oder deaktiviert, sondern nur alle Bilder und Videos entfernt. Es ist auch nicht das erste Mal, dass West auf der Social-Media-Plattform verstummt.