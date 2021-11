Warum die Grammy-Nominierungen für ABBA und Kanye West skurril sind

Nominierungen

US-Musiker Jon Batiste geht mit elf Nominierungen als Favorit in die Grammy-Verleihung, u. a. für das Album „We are“ und das Video zum Song „Freedom“. Justin Bieber („Peaches“), Rapperin Doja Cat („Kiss Me More“) und Singer-Songwriterin H.E.R. („Fight For You“) haben jeweils acht Nominierungen



Gala

Die 64. Verleihung der Grammys wird am 31. Jänner kommenden Jahres in Los Angeles sein. Über die Preisträger entscheiden über 20.000 Mitglieder der Recording Academy