ABBA, frisch aufgekocht: So klingt das neue Album

Und absolut kein Fremdkörper im heutigen Musikmarkt: Der ist, wie auch der Kino- oder Fernsehmarkt, von Nostalgie durchtränkt. „Voyage“ ist eine Trägerrakete für kaufkräftige Babyboomer, mit der die sich – wie jeder dahergelaufene Milliardär ins All – in leichtere Zeiten zurückschießen können. In die 70er und 80er Jahre, als, erzählt man sich schnell einmal, die Popmusik noch wirklich gut war im Gegensatz zu heute (und so weiter, Sie kennen das).