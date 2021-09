Abba-Comeback: Lieben, Leben und Tiefschläge von Björn, Agnetha, Anni-Frid & Benny

So erfolgreich sie beruflich waren, privat sollte es bei den ABBA-Mitgliedern mitunter holpriger zugehen. Lyngstad lebt heute fernab des trubeligen Musikgeschäfts in der Schweiz. Dort ist sie auch nach dem Tod ihres dritten Ehemanns geblieben. Für die sehr naturverbundene Frida, der die Umwelt seit langem am Herzen liegt, ist die Schweiz genau das Richtige. "Ich bin auch in den Bergen geboren", sagte sie 2014 bei Skavlan. "Es ist, als würde sich der Kreis schließen. Ich bin zurück in der Natur, in der ich einmal geboren wurde. Es gefällt mir fantastisch gut in den Bergen." Zu Lyngstads Lebensgeschichte zählen auch viele Schicksalsschläge, darunter nicht nur die Trennung von Benny Andersson 1981 drei Jahre nach ihrer Hochzeit. Eines der beiden Kinder aus ihrer ersten Ehe mit dem schwedischen Musiker Rasmus Fredriksson, ihre Tochter Ann Lise-Lotte, starb mit 31 bei einem Autounfall. 1999 starb ihr dritter Mann, der Deutsche Heinrich Ruzzo Prinz Reuß von Plauen, an Krebs. Seit 2008 ist sie mit dem adeligen Briten Henry Smith zusammen. Das Paar lebt sehr zurückgezogen und genießt das Privatleben, wie das Promiportal Promipool zu berichten weiß. Auch die beiden anderen Bandmitglieder Agnetha Fältskog und Björn Ulveaus waren einst ein Paar.

Im Jahr vor dem ESC-Erfolg kam ihr erstes Kind Linda zur Welt. Während Abba einen Nummer-eins-Hit nach dem nächsten landet, folgt im Hause Ulvaeus-Fältskog 1977 mit Christian das zweite gemeinsame Kind. Doch die Ehe mit Agnetha hält der intensiven ABBA-Zeit nicht stand: Die beiden trennen sich, lassen sich 1980 scheiden. Schon wenige Tage nach der Scheidung mit Fältskog tritt mit Lena Källersjö eine neue Liebe in Ulvaeus' Leben. "Ich bin nur für eine Woche Single gewesen nach der Scheidung von Agnetha, als ich Lena getroffen habe", sagt der Musiker damals der Zeitung De Telegraaf. "Als sich Agnetha und ich getrennt haben, wusste ich sofort, dass ich mich wieder verlieben werde. Ich habe erkannt, dass ich für das Leben eines Junggesellen nicht gemacht bin." 1981 heiratet Ulvaeus seine Lena, später bekommen die beiden zwei Kinder. Sie leben bis heute glücklich zusammen in Stockholm.

Agnetha Fältskog hatte sich inzwischen weitgehend aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Schon zu aktiven Zeiten wurde Fältskog Schüchternheit und Zurückhaltung nachgesagt, manche sahen darin gar Distanziertheit. "Es muss mir erlaubt sein, so zu sein, wie ich bin", soll Fältskog einmal gesagt haben. Anfang der 80er Jahre erklärte sie in einem offenen Brief: "Ich schütze mein Privatleben, ich tue alles, um es zu beschützen, besonders zum Wohle meiner Kinder." Sich selbst beschrieb sie später als melancholisch, emotional, romantisch. Und auch etwas ängstlich, eta vor dem Fliegen. Ihrer Beliebtheit tat das keinen Abbruch.

Money, money, money

Das Comeback dürfte nun frisches Geld in die prall gefüllten Kassen der Abba-Stars spülen. Andersson ist ein findiger Geschäftsmann. Nach dem Ende der Band gründete er die Plattenfirma Mono Music. Gemeinsam mit Ulvaeus komponiert und produziert er Musicals - und gehört mit seinen zahlreichen Projekten und Beteiligungen noch heute zu den Superreichen Schwedens. 2014 verdiente er nach Medienberichten 33,3 Millionen schwedische Kronen (rund 3,4 Mio. Euro).