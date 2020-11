ABBA-Star Anni-Frid Lyngstad ist 75: "Als würde sich der Kreis schließen"

Zu dem Zeitpunkt ist Frida längst weltberühmt, tourt mit ABBA um den Globus und liefert einen Erfolgssong nach dem anderen. "SOS", "Mamma Mia", "Fernando", "Dancing Queen": Was Abba anfasst, wird zu Gold. Millionen Menschen in aller Welt verfallen in Abba-Hysterie, wollen Agnetha, Björn, Benny und Frida in ihren schrillen Outfits sehen. Unzählige Männer himmeln die blonde Agnetha und die brünette Frida an, wenn sie gemeinsam auf der Bühne stehen und im Takt wippen.

Neue ABBA-Songs: Fans müssen geduldig bleiben

1982 ist (vorerst) Schluss damit. Abba verkündet eine Band-"Pause", die bis heute anhält - auf die 2018 angekündigten neuen Songs "I Still Have Faith In You" und "Don't Shut Me Down" warten Fans bisher vergebens. Was nicht heißt, dass Fridas Mezzosopran-Stimme seit dem Ende der großen Abba-Zeit verstummt wäre: Sie veröffentlichte noch drei Solo-Alben - zwei auf Englisch, eines auf Schwedisch - und nahm unter anderem Duette mit Phil Collins und Roxette-Frontfrau Marie Fredriksson auf. 2018 war sie zuletzt auf Spanisch an der Seite des Trompeters Arturo Sandoval im alten Abba-Hit "Andante, Andante" zu hören.

Heute lebt sie fernab des trubeligen Musikgeschäfts in der Schweiz. Dort ist sie auch nach dem Tod ihres dritten Ehemanns geblieben. Für die sehr naturverbundene Frida, der die Umwelt seit langem am Herzen liegt, ist die Schweiz genau das Richtige. "Ich bin auch in den Bergen geboren", sagte sie 2014 bei "Skavlan". "Es ist, als würde sich der Kreis schließen. Ich bin zurück in der Natur, in der ich einmal geboren wurde. Es gefällt mir fantastisch gut in den Bergen."