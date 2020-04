Björn Ulvaeus ist 75: Umtriebig weit über ABBA hinaus

Das Stück über Pippi Langstrumpf - Schwedens wohl größtem Exportschlager neben Ikea, Greta Thunberg und natürlich Abba selbst - reiht sich in eine lange Liste von ulvaeusschen Kreativprojekten ein. Auch an der Umsetzung des 2013 eröffneten ABBA-Museums in Stockholm hatte er maßgeblichen Anteil. Schon Jahre zuvor hatte sich die Produktion des Musicals "Mamma Mia!" als Glücksgriff erwiesen. Bei einer im Wasser treibenden Hotelplattform in Västervik, dem Ort seiner Kindheit gut 200 Kilometer südlich von Stockholm, mischt er ebenfalls kräftig mit.

Karriereende nicht in Sicht

Björn Kristian Ulvaeus ist schon immer ein Tausendsassa gewesen, das war bereits vor der ABBA-Zeit so. Für den am 25. April 1945 in Göteborg geborenen Schweden war die Musik dabei immer das Zentrum des Interesses. Bereits aus Björns Kinderzimmer in Västervik sei durchweg Geklimper gekommen, nachdem er seine erste Gitarre geschenkt bekommen habe, erzählt seine Schwester Eva in einer Aufnahme im ABBA-Museum.

Als Leadsänger und Gitarrist der Folk-Band "The Hootenanny Singers" mauserte sich der Musikliebhaber Ulvaeus in den 1960er Jahren zu einem nationalen Teenie-Idol. In dieser Zeit läuft er erstmals auch Benny Andersson über den Weg, mit dem er später etliche ABBA-Lieder komponieren sollte. Die beiden werden Freunde, die die Musik lieben und das Aufnahmestudio später zu ihrem zweiten Zuhause machen.

Ende der 1960er Jahre lernen Benny und Björn ihre späteren Ehefrauen Anni-Frid "Frida" Lyngstad und Agnetha Fältskog kennen. Auf einer gemeinsamen Reise nach Zypern bemerken die vier Nordlichter 1970 bei einem spontanen Konzert vor Soldaten, wie gut ihre musikalischen Talente miteinander harmonieren. Vier Jahre später gewinnen sie mit "Waterloo" den Eurovision Song Contest und werden in der Folge zu Weltstars. In der ABBA-Mania gibt es schnell kein Halten mehr: "SOS", "Mamma Mia", "Fernando" und "Dancing Queen" schlagen wie zahlreiche weitere Hits ganz oben in den internationalen Charts ein. ABBA mit seiner kreativen Schaltzentrale Ulvaeus begeistert Millionen Menschen in aller Welt, Tournees führen die Band bis nach Australien.