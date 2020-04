Mamma Mia! Agnetha Fältskog, die ABBA-Queen der 70er ist 70

Mit ABBA schwamm sie ein Jahrzehnt lang (bis 1982) auf globaler Glückswelle. Mindestens ein Dutzend Lieder stürmten die Chartspitzen rund um den Erdball. „Dancing Queen“, „Fernando“, „SOS“, „Super Trouper“, „Chiquitita“ und und und. Alles knallte durch die Decke.

Aber privat krachte es im Gebälk. Agnetha gestand Jahre nach der Scheidung von Björn: „Das größte Scheitern meines Lebens war es, die Familie nicht aufrecht zu erhalten. Aber ich bereue es bis heute nicht.

Über die Gründe werde ich bis zu meinem Tod schweigen.“ „The Winner Takes it All“ entstand in den Tagen des zornigsten Zerwürfnisses – im Grunde eine bittere Anklage gegen den Partner, der sie verlassen hatte.

Es gab Beinahe-Abstürze – buchstäblich, als 1979 ein Jet über Boston mit ABBA an Bord fast crashte, was zu lebenslanger panischer Flugangst bei Agnetha führte. Es gab den Selbstmord ihrer Mutter (1994), den Tod ihres Vaters (1995) und, nach einer kurzen Ehe mit einem Arzt, eine Affäre mit einem viel jüngeren Niederländer, der das Liebes-Aus nicht wahrhaben wollte und als „Nordic Stalker“ gerichtlich an der Einreise nach Schweden gehindert werden musste. Agnetha sprach vom „schmalen Grat zwischen Berühmtheit und Bedrohung“.

Ein Comeback von ABBA wird seit Jahrzehnten herbeigesehnt, fand aber nur im Musical und im Film dank „ Mamma Mia!“ mit anderen Darstellern seine Erfüllung.

Seit 2018 wird kolportiert, zwei neue Lieder wären fix und fertig. Bis heute ist kein Termin in Sicht. Björn Ulvaeus: „Man soll uns so in Erinnerung behalten, wie wir damals waren. Jung, frisch, fröhlich. Nicht als gebrechliche Gestalten.“

Was mit „Waterloo“ begann, soll nicht in einem solchen enden.