ABBA hallo! Was die Kultband Neues bietet - im Livestream

ABBA waren am Höhepunkt ihrer Bekanntheit auf eine Art groß, ja gewaltig, die es heute gar nicht mehr gibt. Sie füllten LPs, Singles und Audiokassetten mit einigen der eingängigsten Melodien, die die Popmusik je hervorgebracht hat; und ihr Discogeglitzer und Gute-Laune-Image war durchzogen von feinen Fäden der Traurigkeit.

150 Millionen Tonträger sollen Agnetha Fältskog, Björn Ulvaeus, Benny Andersson und Anni-Frid Lyngstad verkauft haben. Die Hits der Schweden – „Waterloo“, „Dancing Queen“, „Fernando“, „SOS“ – können sogar von so grottenschlechten Drehbüchern wie jenes zum Film „Mamma Mia 2“ nicht umgebracht werden. Sie stehen ganz oben am Pop-Olymp.

Nur in einem sind sie dort untypisch: Während so gut wie jede vergleichbar berühmte Band von früher die Nostalgie des Publikums tatkräftig in die eigene Pensionsvorsorge umwandelt, haben ABBA diesen lukrativen Lebensabschnitt bisher ausgelassen. Keine späte Reunion, keine Tournee mit den alten Hits.

Bisher. Denn am Donnerstagabend sollte sich das ändern. Schon in der Früh ging eine neue Webseite – abbavoyage.com – online. Die Band, die den (Groß-)Eltern den Soundtrack zu den Discoabenden geboten hatte, drang auf die Jugendplattform TikTok ebenso vor wie auf Twitter.

Und versprach: Die Reise beginnt in Kürze. Am Abend stand dann die Präsentation des Reiseziels auf dem Programm - hier gehts zum Livestream: