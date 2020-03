Neue Runde im Dauerstreit zwischen Kanye West und Taylor Swift

Kardashian äußert sich auf Twitter

Kim Kardashian wehrte sich stellvertretend für ihren Mann per Twitter: " Taylor Swift hat sich dazu entschieden, eine alte Auseinandersetzung wiederzubeleben - das fühlt sich in diesen Zeiten sehr eigennützig an angesichts dessen, was Millionen echter Opfer jetzt vor sich haben." Kardashian schreibt zudem, dass es nie jemand bestritten habe, Swift ohne ihre Erlaubnis als " Schlampe" zu bezeichnen.