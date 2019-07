Taylor Swift gegen Scooter Braun – Was ist da eigentlich los?

Mit gerade einmal 14 Jahren zog Taylor Alison Swift von ihrer Heimatstadt in Pennsylvania nach Nashville in Tennessee. Das damals gänzlich unbekannte, junge Mädchen hatte den Traum, Country Sängerin zu werden. Dann passierte etwas Unvorhergesehenes: Sie wurde mit 15 entdeckt und von Scott Borchetta, der sich gerade mit seinem Label Big Machine selbstständig gemacht hatte, unter Vertrag genommen – für sechs Alben.

Und Taylor Swift wurde zum Weltstar. Andere Künstler dieser Größenordnung hat und hatte Big Machine nicht unter Vertrag. Und doch wurde das Label vergangene Wocher für über 300 Millionen US-Dollar verkauft.

Verkauf von Big Machine

Grund dafür ist, dass Big Machine die Rechte an den Master-Aufnahmen von Swifts ersten sechs Alben hält. Als die 29-jährige Sängerin das Label verließ und zu Universal Music, dem größten Label weltweit, wechselte blieben die Aufnahmen dort zurück. Gehören tun sie nämlich, obwohl sie die Künstlerin ist und die Songs selbst geschrieben hat, nicht ihr, sondern dem Label. Das ist in der Musikindustrie so gang und gäbe.

Als dann vor wenigen Tagen Scooter Braun als Käufer benannt wurde, wetterte Swift auf Social Media. Braun habe sich des "unaufhörlichen, manipulativen Mobbings" ihr gegenüber schuldig gemacht. Und dieser Mensch habe nun die Kontrolle über die Originale ihrer bei Big Machine veröffentlichten Musik: "Musik, die ich auf meinem Schlafzimmerboden schrieb und Videos, die ich mir ausgedacht und bezahlt hatte mit dem Geld, das ich verdiente, als ich in Bars, Clubs, Arenen und schließlich in Stadien spielte."