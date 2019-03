Streit der Stars: Taylor Swift nennt Kim Kardashian einen Tyrann

Kardashian ist "darüber hinweg"

Im Musikvideo zu Kaynes Song "Famous" ist ein Bett voller Wachsfiguren nackter Promis zu sehen. Kanye und Kim liegen im kontroversen Video unter anderem neben Imitaten von Taylor Swift, Donald Trump und Bill Cosby.

Im Jänner gab die Reality-TV-Darstellerin Kardashian in einer Folge von "Watch What Happens Live with Andy Cohen" ein Statement zu ihrem Streit mit Swift. Sie sagte, sie habe den Konflikt hinter sich gelassen. Gesprochen hätten Swift und Kardashian darüber aber nicht, teilte sie Andy Cohen mit: "Nein, ich habe das Gefühl, wir sind alle darüber hinweg."