"Habe als Ehemann Fehler gemacht": Kanye West bettelt Öffentlich um Vergebung

"Ich lasse nicht zu, dass E! [Anm. Sender, auf dem "Keeping Up With The Kardashians läuft] die Geschichte meiner Familie schreibt. Ich lasse nicht zu, dass Hulu die Erzählung meiner Familie schreibt. Ich bin der Priester meines Hauses."

Der Musiker machte unmissverständlich klar, dass er um seine Familie kämpfe. "Ich muss meinen Kindern so viel wie möglich nahe sein", sagte er. Er habe ein Haus direkt neben dem Haus, in dem seine Familie wohne. "Ich tue alles, um der Situation gerecht zu werden."