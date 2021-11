Schlabber-Look statt Glamour: Wie sich Kim K. ihren Partnern anpasst

In der Reality-Show "Keeping Up with the Kardashians" wurde ebenfalls thematisiert, dass Kardashian ihren Kleiderschrank wegen Kanye aussortierte und sich für ihn kleidungstechnisch einer Komplettüberholung unterzog. Durch ihre extravaganten Looks gelang es ihr, sich in den letzten Jahren zu einer namhaften Person der Modebranche zu machen und für viele Fans ein großes modisches Vorbild zu werden. Doch hat sich mit der Trennung von Kanye West auch Kims glamouröser Modegeschmack verabschiedet oder passt sie sich optisch nun einfach nur dem nächsten Partner an?