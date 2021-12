Hugh Hefner: Ex-Exfreundinnen belasten "Playboy"-Gründer in neuer Enthüllungsdoku

Ab 24. Jänner 2022 erscheint in den USA eine 10-teilige Doku-Reihe mit dem Titel "Secrets of Playboy". In den Vorschau-Videos, die vorweg auf YouTube veröffentlicht wurden, geben ehemalige Partnerinnen von Hugh Hefner bereits erschreckende Enthüllungen über ihr Leben mit dem Playboy-Gründer preis. Auch Holly Madison, welche über mehrere Jahre eine der Lebensgefährtinnen von Hefner war, meldet sich darin mit belastenden Anschuldigungen zu Wort.

Hugh Hefner: Drogen, um Frauen gefügiger zu machen?

In einem der Clips erzählt Hugh Hefners ehemalige Freundin Sondra Theodore und die Assistentin der Geschäftsführung, Lisa Loving Barrett, über den Drogenkonsum während ihrer Zeit in der Playboy Mansion. Vor allem Methaqualon, in den USA als "Quaaludes" oder "Lemmons" bekannt, sei in Verbindung mit sexuellen Handlungen öfters zum Einsatz gekommen. Die Wirkung des Schlafmittels sei nicht nur einschläfernd, sondern kann auch euphorisieren, weshalb es in den 1970er-Jahren als beliebte Partydroge galt.

Theodore erinnerte sich: "Normalerweise nahm man nur eine Halbe, aber wenn man zwei genommen hat, war man weggetreten. Die Männer damals wussten, dass sie die Mädchen zu allem bringen konnten, was sie wollten, wenn sie ihnen Quaalude geben."