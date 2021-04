"Musste mit ihm schlafen": Holly Madison packt über erste Nacht mit Hugh Hefner aus

Holly Madison und Kendra Wilkinson galten einst als die wohl bekanntesten Gespielinnen des inzwischen verstorbenen Playboy-Gründers Hugh Hefner. Ihre Erinnerungen an ihre Zeit an der Seite des Multimillionärs gehen jedoch weit auseinander.

Madison: Sex mit Hefner war ihr Ticket in die Playboy-Villa

Während Madison ihr Sexualleben mit Hugh Hefner bereits in ihrem 2015 erschienenen Buch "Down the Rabbit Hole: Curious Adventures and Cautionary Tales of a Former Playboy Bunny" beschrieb, ging sie nun auf ein Detail ein, von dem sie glaubt, dass Kendra Wilkinson in Bezug auf ihr Leben an Hefners Seite in der sogenannten Playboy Mansion nicht ehrlich war.

Im Podcast "Call Her Daddy" kam die 41-Jährige auf ihre "Liaison" mit Hefner zu sprechen. Das ehemalige "Playboy"-Bunny äußerte sich dabei zu Wilkinsons Behauptung, in die "Playboy"-Villa eingezogen zu sein, bevor sie mit Hefner Sex hatte. Das hatte diese in der US-amerikanischen Version des Dschungelcamps "I'm a Celebrity, Get Me Out Of Here!" im Jahr 2014 behauptet.