Als aufstrebendes Model zog das ehemalige Playboy-Bunny Holly Madison mit Anfang Zwanzig einst mietfrei in die Playboy Mansion von Hugh Hefner. Damals habe sie eigenen Angaben zufolge nicht geahnt, dass sie dafür einen hohen Preis zahlen wird müssen. Für die heute 41-Jährige soll sich das Leben in der Hefner-Villa demnach schnell zum Albtraum entwickelt haben, wie Madison bereits in ihrem 2015 erschienenen Buch "Down the Rabbit Hole: Curious Adventures and Cautionary Tales of a Former Playboy Bunny" behauptete.

Mini-Serie zeigt Holly Madisons Leidensweg

Jetzt ist eine Serien-Adaption des Buches in Arbeit, für die Schauspielerin Samara Weaving als Madison verpflichtet wurde. Das Projekt basiert deren Memoiren. Die Australische Autorin Marieke Hardy soll das Buch zu einem Script adaptieren. Momentan soll noch kein Sender oder Streamingdienst mit an Bord sein, wie TVLine berichtet. Mitproduziert werde die Miniserie aber von Regisseur Will Gluck. Wann genau sie erscheint, ist noch nicht bekannt.

Holly Madison war zwischen 2001 und 2008 mit dem inzwischen verstorbenen Hugh Hefner zusammen und lebte während ihrer Beziehung auch in der legendären Playboy-Mansion. Damals trat sie mit Hefner und seinen anderen Freundinnen auch in der Fernsehserie "The Girls Of The Playboy Mansion" auf, was ihr in den USA große Bekanntheit einbrachte. In ihrem Buch "Down the Rabbit Hole", welches ein großer kommerzieller Erfolg war, erzählte sie ungefiltert, wie das Leben in der Playboy-Villa hinter den Kulissen aussah.