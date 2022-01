Erste Ehe war die Hölle: Joan Collins heiratete ihren Vergewaltiger

Die britische Schauspielerin Joan Collins blickt mit 88 Jahren auf ein turbulentes Leben zurück. Vier gescheiterte Ehen hat die ehemalige "Denver-Clan"-Darstellerin hinter sich. Mit ihrem fünften Mann, dem 32 Jahre jüngeren Percy Gibson, ist sie seit 2002 verheiratet und endlich glücklich. Collins hat drei erwachsene Kinder - zwei aus der zweiten und eins aus der dritten Ehe. Nun machte die Schauspielerin in der neuen Dokumentation "This is Joan Collins" eine schockierende Enthüllung: Sie wurde eigenen Angaben zufolge vor ihrer Hochzeit ihrem ersten Ehemann, dem nordirische Schauspieler Maxwell Reed, vergewaltigt. Aus Scham und Angst habe sie ihren Peiniger schließlich geheiratet.

Jean Collins: Erste Ehe war die Hölle

"Er holte mich in diesem riesigen blauen Buick ab und hatte einen falschen amerikanischen Akzent. Er war 31. Ich war 17 und Jungfrau. Ich wusste, dass das zu Hause Ärger geben würde", erzählte Collins über ihr erstes Date in der BBC2-Doku.

Doch das Rendezvous verlief alles andere als romantisch. Reed, der bereits 1974 verstorben ist und zu den Vorwürfen nicht Stellung nehmen kann, habe sie in sein Anwesen mitgenommen. Er habe ihr einen Drink zu trinken gegeben, während er ein Bad nehmen wollte, und eine Betäubungsmittel in diesen gemischt.