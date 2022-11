Sorge um Bushidos jüngste Tochter: Amaya im Spital

Rapper Bushido und seine Ehefrau Anna-Maria Ferchichi sind im November des vergangenen Jahres Eltern von Drillingen geworden. Eine ihrer Töchter musste nach der Geburt vorerst im Spital bleiben. Jetzt ist Sorgenkind Amaya erneut im Krankenhaus in Behandlung.

Bushido: Amaya muss wieder ins Spital

Die Drillinge kamen zu früh zur Welt. Anna-Maria befand sich zum Zeitpunkt der Entbindung in der 36. Schwangerschaftswoche, als die Babys per Kaiserschnitt geholt werden mussten. Leonora, Naima und Amaya - so die Namen der Bushido-Töchter - kamen alle gesund zur Welt. Dennoch brauchte eines der Babys medizinische Betreuung. Amaya wog laut Bushido nur 1600 Gramm und war bei der Geburt 44 Zentimeter groß. "Deshalb liegt sie im Wärmebettchen, wird medizinisch überwacht und mit Glukose versorgt, damit sie schneller zunimmt", verriet der Rapper damals gegenüber der Bild.

Nun bangen Bushido und seine Frau erneut um das Wohl ihrer Jüngsten. Einen Tag nach Halloween folgte der große Schreck: Amaya wurde ins Krankenhaus eingeliefert. Das Mädchen leidet offenbar an einer Lungenentzündung. Der Musiker und die Schwester von Sarah Connor meldeten sich mit einem Foto aus dem Spital auf Instagram. "Gute Besserung, mein Liebling. Wir sind alle bei dir", schrieb Bushido unter das Bild, auf dem er die kranke Amaya im Arm hält, die ziemlich mitgenommen aussieht.