Was ist passiert? Anna-Maria Ferchichi mit blauen Flecken im Gesicht

Viele Promis lassen ihren Teint beim Beauty-Doc mit durch manch (schmerzvolle) Prozedur auffrischen - doch nur wenige sprechen so offen über ihre "Verschönerungen" wie Bushidos Ehefrau, Anna-Maria Ferchichi, die sich nun ganz ungeschminkt nach einer Eigenbluttherapie auf Instagram präsentierte.

Anna-Maria Ferchichi: Nebenwirkungen von Beauty-Eingriff

Bei der Eigenbluttherapie wird, wie der Name schon sagt, Blut abgenommen und wieder in den Körper zurückgespritzt. Anna-Maria Ferchichi hat sich mit der Methode, welche die Regeneration der Hautzellen anregen und so das Antlitz verjüngen soll, das Gesicht behandeln lassen. Noch kann sich das Ergebnis aber nicht sehen lassen.