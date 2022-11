Knapp 20 Kilo zugenommen: Christina Applegate über Leben mit MS

Christina Applegate hatte im August 2021 öffentlich gemacht, an der Nervenkrankheit Multiple Sklerose zu leiden. "Gehstöcke sind jetzt Teil meiner neuen Normalität", teilte sie jetzt ihren Fans in den sozialen Medien mit. Im Interview mit der New York Times gab der ehemalige "Schrecklich nette Familie"-Star zudem weitere Einblicke in ihr Leben.

Applegate nach Diagnose zurück am Set

Seit Multiple Sklerose bei ihr diagnostiziert wurde, habe sie über 18 Kilo zugenommen, erzählte die Schauspielerin. Inzwischen habe sie Schwierigkeiten damit, ohne die Unterstützung eines Stocks zu gehen.

Beim Dreh der letzten Staffel ihrer Netflix-Show "Dead to Me" habe ihr gesundheitlicher Zustand der 50-jährigen sehr zu schaffen gemacht. "Das ist das erste Mal, dass mich jemand so sieht, wie ich bin", sagte sie. Ich habe 40 Pfund [ca. 18 Kilogramm] zugenommen. Ich kann nicht ohne Stock gehen."