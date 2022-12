Das bisher böseste Gerücht über Prinz William Ehe mit Kate

Während die Netflix-Dokumentation über Herzogin Meghan und Prinz Harry mit Spannung erwartet wird, sorgen von dem Streaming-Dienst veröffentlichte Trailer zur neuen Dokuserie, die am 8. und 15. Dezember ausgestrahlt werden soll, schon vorab für Schlagzeilen.

"Kate in der Krise": Anspielung in Trailer zur Netflix-Doku

Die Trailer machen deutlich, dass die Sussexes in der Doku mit dem Titel "Harry & Meghan" abermals Vorwürfe gegen die Königsfamilie erheben werden. Harry kommt darin auch auf den "Schmerz und das Leiden" von Frauen, die in die königliche Familie einheiraten, zu sprechen. Er habe Angst gehabt, dass die Geschichte sich wiederhole, sagt der abtrünnige Royal, der mittlerweile mit seiner Familie in Kalifornien lebt. "Der Schmerz und das Leiden der Frauen, die in diese Institution einheiraten, dieser Ernährungswahn. Ich hatte Angst, ich wollte nicht, dass sich die Geschichte wiederholt", sagt Harry, der mit seiner Aussage nicht nur auf Prinzessin Diana, sondern auch an seine Schwägerin Kate anzuspielen scheint - denn es wird ein Magazin-Cover eingeblendet, auf dem Catherine mit trauriger Miene zu sehen ist, während die Zeitschrift titelt: "Kate in der Krise."