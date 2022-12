Königlich: Kate machte Camilla bei Empfang Konkurrenz

Beim Empfang am Dienstag präsentierte sich Kate außerdem in einem scharlachroten, langärmligen, perlenbesetzten Kleid von Jenny Packham mit floralem Muster. Ihr Haar trug Catherine ungewohnt glatt und nach hinten gekämmt - was die Tiara noch mehr betonte. Abgerundet wurde der königliche Look der Prinzessin mit Ohrringen, die früher Queen Elizabeth II gehörten.

Auch Queen Consort Camilla bediente sich übrigens aus der Schmuckschatulle des verstorbenen Monarchin für die Veranstaltung am Dienstagabend. Sie trug die belgische Saphir-Tiara, wie auf einem vom Palast veröffentlichten Foto von der Veranstaltung zu sehen ist: