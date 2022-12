Meghan und Harry: Lügen in Netflix-Trailer aufgeflogen

Die Doku-Serie "Harry & Meghan" wird bereits mit Spannung erwartet. Erste Trailer deuten jedenfalls an, dass die Aufzeichnungen brisanten Charakter haben. Dass es zu weiteren Anschuldigungen der Sussexes gegen die Königsfamilie kommen könnte, gilt spätestens seit Veröffentlichung der Trailer als gewiss. Genaue Beobachter wollen in der von Netflix veröffentlichten Vorschau zur Dokuserie, die am 8. und 15. Dezember ausgestrahlt werden soll, aber einige Unstimmigkeiten entdeckt haben. So wird Meghan und Harry vorgeworfen, dass Aufnahmen, die in den Trailer der Netflix-Doku zu sehen sind, zum Teil Fälschungen seinen.

Meghan & Harry: Fake-Fotos in Netflix-Doku?

"Niemand kennt die Wahrheit – außer wir", posaunt Prinz Harry in der veröffentlichten Vorschau zur Netflix-Doku. Mit den in den Trailern gezeigten Aufnahmen scheint man es aber nicht so genau genommen zu haben. Gemäß The Sun wurden in die Trailer Szenen eingebaut, die gar nichts mit den Sussexes zu tun haben.