Rückfall: Kristen Stewart kaum wiederzuerkennen

Von Hollywood-Glamour nicht die Spur: Auf Fotos, welche die Daily Mail diese Woche veröffentlichte, sitzt die Schauspielerin hinter dem Steuer eines Wagens. Sie trägt eine Sonnenbrille, einen schwarzen, etwas heruntergekommen wirkenden Jogginganzug und hat eine Zigarette im Mund. Ihre Verlobte Dylan Meyer befindet sich auf dem Beifahrersitz. Der britischen Zeitschrift zufolge war das Liebespaar zum Haus einer gemeinsamen Freundin in Los Angeles unterwegs.

Rückfällig: Kirsten Stewart raucht wieder

Kristen Stewart bevorzugt privat schon lange den sogenannten Grunge-Look. Auch daheim soll's bei dem ehemaligen "Twilight"-Star übrigens recht unordentlich zugehen. Eine ehemalige Putzfrau beschwerte sich einmal darüber, dass Stewart in ihrem Anwesen in Los Angeles nicht nur Kette rauchte, sondern auch nichts wegräumte und obendrein ihre Zigarettenstummel überall herumliegen ließ - sogar in der Dusche.

Die inzwischen 31-jährige Schauspielerin selbst hatte in einem Interview eigentlich erzählt, zu ihrem 30. Geburtstag mit dem Rauchen und Trinken aufgehört zu haben. Den aktuellen Fotos zufolge dürfte Stewart rückfällig geworden sein und wieder fleißig qualmen.