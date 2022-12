Tränen-Interview: Ashton Kutcher über gesundheitliche Probleme

Kutcher über Herzsstillstand seines Bruders

Mit Tränen in den Augen sprach der "Two And A Half Men"-Star laut dem US-Magazin People auch über den Moment, als sein Bruder wegen eines Herzstillstands im Spital war. Kutchers Zwillingsbruder wurde mit einer Zerebralparese geboren, wie Ashton Kutcher bereits 2003 enthüllte. Die Erkrankung hat ihre Ursache in einer Fehlbildung im Gehirn und geht mit Bewegungsstörungen und einer Muskelsteife einher. Aufgrund seiner Erkrankung musste sich Michael Kutcher einer Herztransplantation unterziehen. In einem Moment sah es aber so aus, als würde er nicht überleben.

"Also kommt mein Vater, holt mich ab und es ist so...", erinnerte sich Kutcher. "Wir gehen jetzt zu deinem Bruder, und ich fühle nichts, ist in Ordnung", sagte der Schauspieler, von seinen Emotionen überwältigt. Im Krankenhaus folgte der große Schock, als Michael einen Herzsstillstand erlitt. Die Linie auf dem EKG-Gerät, welche die Herz-Aktivität darstellt, sei plötzlich flach geworden.

"Dann haben sie mich gepackt und rausgebracht, und ich hab gedacht: Was zur Hölle passiert hier?", so Kutcher, der in diesem Moment des Interviews die Hände seines Bruders ergreift, während sich Michael die Tränen aus den Augen wischt.