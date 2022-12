Auftritt in New York: Herzogin Meghans gewagte Hommage an Lady Diana

Während die Royal Family am Dienstagabend zu einem Empfang im Buckingham Palast lud, bei dem Prinzessin Catherine alle Blicke auf sich zog, legte Herzogin Meghan in New York einen fulminanten Auftritt hin. Zusammen mit Prinz Harry besuchte die ehemalige Schauspielerin die Ripple of Hope Award Gala 2022, wo das Ehepaar einen Anti-Rassimsus-Preis entgegennahm.

Herzogin Meghan trug Ring von Lady Diana

Meghan präsentierte sich bei dem Event in einem schulterfreien Kleid, welches vom Stil her an ihr Hochzeitskleid erinnerte - nur, dass das mit einem tiefen Beinschlitz ausgestattete Dress doch etwas gewagter war, als es der verstorbenen Queen bei Meghans Hochzeit mit Harry wohl lieb gewesen wäre.