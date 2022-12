Tragischer Unfall: Prinz William trauert um Freund und dessen Sohn

Prinz William trauert um seinen guten Freund Mark Jenkins. Mit einem bewegenden Statement nahm der britische Thronfolger Abschied von seinem Vertrauten, der zusammen mit seinem Sohn bei einem Flugzeug-Absturz tödlich verunglückt ist.

Prinz William: "Gestern habe ich einen Freund verloren"

"Gestern habe ich einen Freund verloren", teilte Prinz William am Freitagaben auf Twitter mit. Während einer Luftpatrouille in Kenia sei Jenkins Flugzeug abgestürzt, in dem auch sein Sohn mit an Bord war.