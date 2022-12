Tina Turner äußert sich erstmals zum Tod ihres Sohnes Ronnie

Es ist ein tragischer Verlust für Musik-Ikone Tina Turner: Ihr Sohn Ronnie wurde im Alter von 62 Jahren tot in seinem Haus in Los Angeles aufgefunden. Ronnie Turner kämpfte seit einiger Zeit mit einer schweren Alzheimererkrankung. Französischen Medien zufolge soll er auch an den Folgen der Krankheit verstorben sein. Zur Todesursache haben sich aber weder Ronnies Ehefrau, noch Rock-Legende Tina Turner geäußert.

Tina Turner trauert um Sohn Ronnie

Letztere teilte jetzt aber schmerzvolle Worte über den Tod ihres Sohnes in den sozialen Medien. Turner teilte ein Schwarz-Weiß-Foto von sich, auf dem sie mit geschlossenen Augen zu sehen ist. In einem rührenden Posting nahm sie mit wenigen Worten auf Instagram Abschied. "Ronnie, du hast die Welt viel zu früh verlassen. In Trauer schließe ich meine Augen und denke an dich, meinen geliebten Sohn", schrieb Tina Turner unter das Bild.