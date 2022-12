Stiff-Person-Syndrom: Insider gibt Auskunft über Celine Dions Zustand

Aufgeben kommt für Celine Dion nicht infrage. "Sie ist das Bild der Belastbarkeit", fügte der Insider über die Sängerin hinzu. Eine wichtige Stütze sind Celine Dion ihre drei Söhne, René-Charles (21) und die Zwillinge Nelson und Eddy (beide 11), die aus ihrer Beziehung mit ihrem verstorbenen Ehemann René Angélil stammen.

Celine Dion erzählte uter Tränen von Erkrankung

Dion selbst hatte die Diagnose in einem tränenreichen Video auf Englisch und Französisch auf ihrem Instagram-Account bekannt gegeben. "Ich habe seit langer Zeit mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen und es war wirklich schwierig für mich, mich diesen Herausforderungen zu stellen und über alles zu sprechen, was ich durchgemacht habe", teilte die Musikerin in ihrem Beitrag mit. "Es tut mir weh, euch sagen zu müssen, dass ich nicht bereit sein werde, meine Tour in Europa im Februar wieder aufzunehmen."

"Kürzlich wurde bei mir eine sehr seltene neurologische Erkrankung namens Stiff-Person-Syndrom diagnostiziert, die etwa einen von einer Million Menschen betrifft“, sagte sie in ihrem Video. "Während wir immer noch etwas über diese seltene Erkrankung lernen, wissen wir jetzt, dass dies all die Krämpfe verursacht hat, die ich hatte."