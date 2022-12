Freundin gibt Details über Meghans Leidensweg vor Megxit preis

Die Autorin und Podcasterin Bryony Gordon behauptet, dass sie 2019 direkt von Meghan gehört hatte, dass "nicht alles in Ordnung war", als die Sussexes noch in Großbritannien lebten und als hochrangige Mitglieder der Firma tätig waren.

Meghan beichtete Bryony Gordon unter Tränen ihr Leiden

Gordon beschreibt in einem von Telagraph veröffentlichten Kommentar, wie sie in den vergangenen sechs Jahren eine enge Bindung zu Meghan und Harry aufgebauht hat, welche Nachmittagstee in der Sussex-Residenz in Windsor, gemeinsame Mittagessen und Videoanrufe nach Amerika umfasst.

An einen Besuch im Frogmore Cottage, welches Meghan und Harry vor ihrem Umzug in die USA bewohnten, im Jahr 2019 könne sie sich besonders erinnern. "Ich besuchte das Paar an einem Sonntagnachmittag in Frogmore Cottage, und mit Tränen in den Augen erzählte Meghan mir, was sie später im Oprah-Interview zugeben würde", schreibt Gordon.