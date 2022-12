Erwischt: Brad Pitt feiert 59. Geburtstag mit neuer Freundin

Die Schmuckmanagerin war in einen braunen Mantel gekleidet und trug die Haare offen. Page Six ver√∂ffentlichte gleich mehrere Aufnahmen von Pitt und seiner Begleitung, auf denen sich die beiden bestens zu unterhalten scheinen. Ines de Ramon stahlt den Schauspieler an, der ebenfalls einen gl√ľcklichen Eindruck machte.

Ein Insider hatte bereits im November gegen√ľber People behauptet, dass Pitt und Ines de Ramon seit ein paar Monaten zusammen sein sollen. Offiziell best√§tigt wurde die Romanze bisher nicht.