Spannungen zwischen Victoria und Daniel von Schweden bei jüngstem Auftritt

"Nein, aber ich stehe in der Mitte", soll die älteste Tochter von König Carl XVI Gustaf und Königin Silvia ihrem Gatten mitgeteilt und ihm mit der Hand gedeutet haben, die Seite zu wechseln - was dieser schleunigst tat, damit seine Ehefrau als zukünftige Königin von Schweden in der Mitte stehen kann.

Daniel sei schnell auf die andere Seite geeilt, um dem Wunsch seiner Frau nachzukommen, berichtet das schwedische Portal. Auf einem Foto, das von Hänt veröffentlicht wurde, ist zu sehen, dass der Prinz seiner Frau danach aber einen ziemlich giftigen Blick zuwarf.