Blick hinter die Fassade: Kates Art zu lächeln verrät, wie sie sich wirklich fühlt

Während die Sussexes mit der Veröffentlichung der Netflix-Dokumentation "Harry & Meghan" in den vergangenen Tagen für Schlagzeilen sorgten, versammelten sich ranghohe britische Royals vergangene Woche in der Westminster Abbey, um einem von Prinzessin Catherine organisiertem Weihnachtskonzert beizuwohnen.

Körpersprache-Expertin über Kates Auftritt bei Weihnachtskonzert

Kate, die in der Kirche beste Laune versprühte, ließ sich so wie der Rest der Royals den Ärger um die Netflix-Dokumentation nicht anmerken. Körpersprache-Expertin Judi James meint dennoch, Catherines Gefühle hinter dem Lächeln erkennen zu können, welches die bei dem Konzert für die Fotografen an den Tag legte.

So unbeschwert Catherine auch wirkte, James ist sich sicher, dass sich Catherine der aktuellen Lage und ihrer Funktion innerhalb der Königsfamilie sehr bewusst sei. Kate habe mit ihrem selbstsicheren Auftritt einmal mehr bewiesen, dass sie der Fels in der Brandung sei, sagt James gegenüber The Sun. Catherine habe "unter Druck noch nie selbstbewusster ausgesehen", stellt die Körpersprache-Expertin anerkennend fest.