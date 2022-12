Brad Pitt: Pikante Enthüllung über Film-Kuss mit Margot Robbie

Brad Pitt, der mit Margot Robbie bereits in Quentin Tarantinos Film "Es war einmal in Hollywood" zu sehen war, stand auch für die kommende Tragikomödie "Babylon" mit der australischen Schauspielerin vor der Kamera. In einem Interview enthüllte der Hollywoodstar jetzt ein pikantes Detail über die Dreharbeiten zum neuen gemeinsamen Film.

Brad Pitt ließ Kuss mit Margot Robbie ins Drehbuch schreiben

Während eines Interviews mit Waleed Aly von "The Project" gestand der 59-Jährige, dass er die Gelegenheit nicht verpassen wollte, mit seinem Co-Star Robbie rumzumachen. Der Kuss, denn die beiden auf der Leinwand austauschen, sei seine Idee gewesen, verriet Pitt.