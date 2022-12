Michelle Hunziker: Heiße Einsichten in Winterurlaub in St. Moritz

Moderatorin Michelle Hunziker genießt gerade ihre Ferien im Schweizer Ski-Ort St. Moritz. Auf Instagram teilt sie mit ihren Fans Urlaubsfotos von ihrer Zeit in den Bergen.

Michelle Hunziker: Winterurlaub in der Schweiz

"Danke an @stmoritz für die Gastfreundschaft", schreibt die gebürtige Schweizerin unter eine Reihe privater Schnappschüsse, und einem Video, in dem sie beim Skifahren zu sehen ist. Neben sporteln auf der Piste, Apres-Ski mit Freunden und Entspannung im Hotel gönnte sich Hunziker auch ein heißes Bad in einer Therme - zu sehen, wenn man sich etwas durchklickt.