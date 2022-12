Im Hause Klum-Kaulitz laufen die Vorbereitungen auf Weihnachten bereits auf Hochtouren. Der Weihnachtsbaum wurde jedenfals schon geschmückt, wie in einem Posting auf Heidi Klums Instagram-Account zu sehen ist. Am Sonntag postete die GNTM-Chefin ein Video, in dem Tom Kaulitz auf einer Leiter steht und den Christbaum mit einer Lichterkette dekoriert.

X-Mas-Stimmung: Klum und Kaulitz-Zwillinge feiern mit Paris Hilton

Festlich ging es auch auf der Weihnachtsfeier des Hilton-Clans zu, den Klum zusammen mit Ehemann Tom und dessen Bruder Bill Kaulitz besuchte. Auf Instagram veröffentlichte Heidi einige Eindrücke von der exklusiven Feier, bei der It-Girl Paris Hilton als DJane dem Party-Volk einheizte.