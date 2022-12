Sorge um Tom Kaulitz: Warum ist Heidi Klums Ehemann ständig in der Notaufnahme?

Am Ende habe sein Arzt aber sogar noch untertrieben. "Das war so schmerzhaft", erinnert er sich an einen besonders unangenehmen Moment beim Doktor, ohne Details zu verraten.

Tom Kaulitz leidet unter Cluster-Kopfschmerzen

Diesen Sommer hatte Tom Kaulitz darüber gesprochen, dass ihm Cluster-Kopfschmerzen das Leben regelmäßig schwer machen."Ich habe schlimme Cluster-Kopfschmerzperioden", sagte er im Kaulitz-Podcast. Unter den Anfällen leide er seit vielen Jahren. Dabei spiele es keine Rolle, wo er sich in dem Moment aufhält oder welches Wetter dort herrscht. Cluster-Kopfschmerzen treten teilweise mehrfach am Tag auf. Sie können sogar stundenlang anhalten. Auch Bill Kaulitz äußerte sich zur Erkrankung seines Bruders. "Wenn du das kriegst, sehe ich dir das sofort am Gesicht an. Das sieht aus, als wenn du einen Schlaganfall hast", so der Musik-Star.