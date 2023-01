Jennifer Anistons Grund zur Eifersucht auf Prinzessin Kate

Kates Stylist: Anistons Frisur gefragter

Kates Friseur und Stylist Richard Ward kann sich noch gut daran erinnern, welch immensen Trend Anistons Stufenschnitt damals auslöste. Er deutete an, dass Catherines Föhnfrisur in Sachen Beliebtheit da nicht mithalten kann.

"Ich kann mich wirklich an kein anderes Mal in meiner ganzen Karriere erinnern, wo Leute so oft hereingekommen sind und nach einem speziellen Haarschnitt gefragt haben", sagte er in Bezug auf die gestufte, mittellange "Friends"-Frisur.